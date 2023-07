Ultime Notizie – “Avevi molte alternative ma hai scelto il matrimonio”

(Di sabato 15 luglio 2023) “Michela Murgia ha deciso di sposarsi definendo il‘patriarcale e limitato’. Michela, dine, ma haiil. Forse perché sai che è la forma più alta per riconoscere l’amore tra un uomo e una donna. Auguri, e guarisci presto!”. Così, su Twitter, l’ex senatore della Lega Simone Pillon, a proposito deltra la scrittrice Michela Murgia e Lorenzo Terenzi con un rito civile ‘in articulo mortis’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleNapoli, Garcia si sbilancia su Maxime LopezNellesettimane, si è parlato molto dei possibili ... ormai prossimo alla cessione: 'Io mi diverto a leggere ledi mercato. A volte danno anche ...... l'ex Bari infatti piace molto al Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 15 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Una lunga trattativa, portata avanti con pazienza e un’ottima strategia, si è conclusa con la fumata bianca. Il Milan ha chiuso per Reijnders e ora non vuole fermarsi perché nei piani di Furlani, Monc ...Prima uscita con il sorriso per la compagine di mister Raffaele Palladino. Dal ritiro di Temù, il Monza ha battuto i lombardi del Nuova Camunia per 11-0. Occhi puntati sul primo ...