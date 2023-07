UFFICIALE | Rice lascia il West Ham Gli Hammers però non svelano la destinazione

(Di sabato 15 luglio 2023) DeclanilHam per andare (molto probabilmente) all’Arsenal. Ecco il comunicatoapparso sul sito web degliDeclanilHam per andare (molto probabilmente) all’Arsenal. Ecco il comunicatoapparso sul sito web degli. COMUNICATO – IlHam United può confermare che è stato raggiunto un accordo affinché Declanlasci il club per una quota di trasferimento record per il Regno Unito. Il 24enne centrocampista ingleseglidopo aver collezionato un totale di 245 presenze in prima squadra con il club, l’ultima delle quali si è conclusa in gloria il mese scorso quando ...

UFFICIALE West Ham, Declan Rice lascia il club Sportitalia

