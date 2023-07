UFFICIALE | ex Juve | Ramsey torna in Galles

Commenta per primo Il Cardiff City , squadra della Capitale del Galles, ha annunciato ufficialmente il ritorno di Aaron Ramsey , centrocampista con un passato in Arsenal e Juventus....Roma - Napoli Foto Andrea Staccioli / Insidefoto Durante la sua prima conferenza stampa... ci si può ripetere ed è già molto difficile, a parte l'Inter e lanon ci sono state molte ...Nessuna offertaper Chiesa , lalo valuta 60 milioni. GIORNI FRENETICI Inter e Milan non smettono di intavolare trattative. La più importante in viale Liberazione è la cessione di ...

La Juventus esce dalla Superlega: il comunicato ufficiale Corriere dello Sport

Il Cardiff City, squadra della Capitale del Galles, ha annunciato ufficialmente il ritorno di Aaron Ramsey, centrocampista con un passato in Arsenal e Juventus.Prima uscita con il sorriso per la compagine di mister Raffaele Palladino. Dal ritiro di Temù, il Monza ha battuto i lombardi del Nuova Camunia per 11-0. Occhi puntati sul primo ...