Ucraina | Zelensky | Forze russe fanno di tutto per fermare nostri soldati

... persino offensiva" l'ipotesi di chi ritiene che l'ingresso nella Nato potrebbe rendere l'... ha dichiarato Mykhailo Podolyak, il più noto consigliere politico del presidente, in un'...No compromessi territoriali per entrare nella Nato. Ad affermarlo Mykhailo Podolyak, il più noto consigliere politico del presidente dell', in un'intervista al Corriere della Sera. 'E' 'assolutamente fuori questione, persino offensivo' perché 'non farebbe altro che alimentare gli appetiti espansionistici russi' l'ipotesi ...No compromessi territoriali per entrare nella Nato. Ad affermarlo Mykhailo Podolyak, il più noto consigliere politico del presidente dell', in un'intervista al Corriere della Sera. "E' "assolutamente fuori questione, persino offensivo" perché "non farebbe altro che alimentare gli appetiti espansionistici russi" l'ipotesi ...

La Casa Bianca ha confermato l’invio di bombe a grappolo in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ringrazia e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, chiede che l’Alleanza non prenda ...Secondo il post, si tratterebbe di "Cannoni semoventi da 122 mm "Gvozdika", distrutti dalle forze armate ucraine "da qualche parte nella zona di guerra" ...