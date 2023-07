Visita a sorpresa inper il presidente sudcoreanoSuk Yeol. Lo riferisce l'agenzia Yonhap citando l'ufficio presidenziale di Seul, secondo cuie la first lady Kim Keon Hee sono arrivati nel Paese questa ...I due Paesi hanno convenuto di essere "partner ottimali" per la ricostruzione dell'è arrivato a Varsavia mercoledì per una visita ufficiale di tre giorni dopo aver partecipato al ...ha anche affermato che la Corea del Sud aumenterà la condivisione di informazioni militari con la NATO e parteciperà a un fondo fiduciario della NATO per l'assistenza all', secondo quanto ...

Ucraina: Yoon incontra Zelensky per le armi mentre avanza la controffensiva TGLA7

I due si erano già visti in Lituania martedì e mercoledì scorsi. Anche per questo il viaggio di Yoon Suk Yeol assume particolare interesse, ancor di più alla luce della posizione di Seul rispetto al ...A sorpresa giunto in Ucraina il presidente sudcoreano. Londra: “C’è malumore nell’esercito verso i vertici militari russi”. Morto al fronte ex campione di scherma ucraino ...