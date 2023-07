Ucraina nella Nato in cambio di territori alla Russia | la realtà sulla pace

(Di sabato 15 luglio 2023) È «assolutamente fuori questione, persino offensivo» perché «non farebbe altro che alimentare gli appetiti espansionistici russi» l'ipotesi di chi ritiene che l'ingressopotrebbe rendere l'più aperta ad un compromessoale. «Iucraini non saranno oggetto di contrattazione» e «la nostra adesione al fronte atlantico non sarà merce di scon la»: parla chiaro Mykhailo Podolyak, il più noto consigliere politico del presidente Volodymyr Zelensky, in un'intervista al Corriere della Sera. Al Cremlino, ha sottolineato Podolyak, «sono spaventati dprospettiva dell'perché ciò demolirà i miti fondamentali dellaper ...

Bersani sull'Ucraina nella Nato: "Vuol dire che andiamo in guerra tutti La7

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 15 luglio. Secondo il generale Oleksander Tarnavskyi, le truppe ucraine stanno “abbattendo sistematicamente il nemico nelle loro ...Il presidente della Nato defense college foundation Alessandro Minuto-Rizzo commenta a RTL 102.5 i risultati del vertice di Vilnius: "Dalla Nato compromesso positivo e favorevole per l'UcrainaKiev ha ...