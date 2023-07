Ucraina | Kiev | “No compromessi territoriali per entrare nella Nato”

(Di sabato 15 luglio 2023) (Adnkronos) – Noper. Ad affermarlo Mykhailo Podolyak, il più noto consigliere politico del presidente dell'Zelensky, in un'intervista al Corriere della Sera. "E' "assolutamente fuori questione, persino offensivo" perché "non farebbe altro che alimentare gli appetiti espansionistici russi" l'ipotesi di chi ritiene che l'ingressopotrebbe rendere l'più aperta ad un compromesso territoriale. "I territori ucraini non saranno oggetto di contrattazione" e "la nostra adesione al fronte atlantico non sarà merce di scambio con la Russia", ha dichiarato. Al Cremlino, ha affermato Podolyak, "sono spaventati dalla prospettiva dell'...

9.15: no compromessi per ingresso Nato E' "assolutamente fuori questione, persino offensiva" l'ipotesi di chi ritiene che l'ingresso nella Nato potrebbe rendere l'più aperta ad un compromesso ...... ha aggiunto Podolyak, precisando che 'nel mezzo della guerra l'continua a lavorare per ... L'ingresso dinell'Alleanza, ha concluso, 'fa parte del processo storico: rappresenterà il punto ...... ha aggiunto Podolyak, precisando che 'nel mezzo della guerra l'continua a lavorare per ... L'ingresso dinell'Alleanza, ha concluso, 'fa parte del processo storico: rappresenterà il punto ...

Ucraina, ultime notizie. Mosca: missili a lungo raggio francesi a Kiev sono escalation. Accordo sul ... Il Sole 24 ORE

Le forze ucraine hanno abbattuto la notte scorsa tre droni kamikaze russi nella regione di Mykolaiv, nel sud del Paese. Il gruppo Wagner «legalmente non esiste», dice il presidente russo Putin, che ra ...La compagnia militare privata Wagner continua a far parlare di sé. «Il gruppo legalmente non esiste», dice il presidente russo Putin, che racconta l'incontro al ...