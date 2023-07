...dal trentunesimo anniversario dalla strage di via D'Amelio quando mafia e non soloil ... ha detto il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia,l'audizione davanti alla ...24 anni di carcere (e non l'ergastolo come in primo grado) per Marco e Gabriele Bianchi nel processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne uccisoun pestaggio avvenuto a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. Confermate in appello, invece, le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli, che è ai ...I giudici della Corte di Assise d'Appello di Roma hanno riconosciuto le attenuanti generiche ai due fratelli, accusati di aver ucciso il ragazzo di 21 anni il 6 settembre del 2020un pestaggio a Colleferro. Per loro 24 anni di reclusione, confermate le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario ...

Uccisero durante rapina in pescheria nel Napoletano, due arresti Agenzia ANSA

Sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere due uomini ritenuti responsabili dell'omicidio di Antonio Morione, 41 anni, avvenuto due giorni prima del Natale 2021 a Boscoreale do ...Omicidio del pescivendolo Antonio Morione a Boscoreale all’antivigilia di Natale 2021: Carabinieri arrestano 2 persone ...