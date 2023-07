Tuffi | Tocci-Marsaglia mancano un’occasione e sono sesti ai Mondiali Oro alla Cina nel trampolino 3 metri sincro

(Di sabato 15 luglio 2023) Tanti rimpianti ed una medaglia di bronzoportata sfumata per Giovannie Lorenzo. Nell gara delmaschile dai trei due azzurri concludono al sesto posto in una gara dove il podio era sicuramente fattibile per la coppia italiana, che deve quindi rimandare la conquista del pass olimpico. Medaglia d’oro per la solita, con l’argento per la Gran Bretagna ed il bronzo per la Francia. Wang Zongyuan e Long Daoyi hanno vinto nettamente con il punteggio complessivo di 456.33. I cinesi hanno commesso un errore nel triplo e mezzo ritornato raggruppato (73.44), ma nell’ultimo tuffo, il quadruplo e mezzo avanti raggruppato,riusciti addirittura a superare il muro dei 100 punti (100.32), andando a prendersi meritatamente la medaglia ...

