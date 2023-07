Tuffi | Mondiali Pellacani sesta e Bertocchi dodicesima dal metro

(Di sabato 15 luglio 2023) Vince la cinese Shan Lin, che precede la connazionale Yajie Li. ROMA - Fuori dal podio ma con la consapevolezza di aver dato tutto, in una finale iridata d'altissimo livello, precedute dal gotha internazionale dei. Chiaraed Elenasi piazzano rispettivamente al sesto e al d

di Fukuoka trae nuoto artistico. Doppietta cinese dal piccolo trampolino donne: con 318.60 punti vince Lin Shin, a 306.35 Li Yajie. Bronzo all'ultimo salto per la candese Aranza ...Prevedibile dominio cinese nella finale del trampolino da 1 metro femminile aidi Fukuoka 2023 di. Alla Prefectural Pool l'oro va a Shan Lin con un clamoroso 318.60 totale davanti alla connazionale Yajie Li , distaccata di più di dodici punti con il suo 306.35. ...Prima sarà la volta di, nuoto artistico, pallanuoto e nuoto in acque libere e poi da domenica 23 luglio inizieranno anche per il nuoto nelle corsie iin Giappone , compressi tra un'Olimpiade che si è ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: giornata intensa. Tocci-Marsaglia di provano, Pellacani outsider dal metro OA Sport

Vince la cinese Shan Lin, che precede la connazionale Yajie Li.ROMA (ITALPRESS) - Fuori dal podio ma con la consapevolezza di aver dato tutto, in ...Alle 11 su Rai 2 Sky Sport la finale con la coppia azzurra, seconda dopo le eliminatorie: il podio varrebbe il pass olimpico. Lo zero da un metro per un errore della milanese. Doppietta cinese ...