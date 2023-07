Tuffi | Mondiali Fukuoka 2023 | Tocci e Marsaglia sesti nel sincro dai 3 metri | non arriva il pass olimpico

(Di sabato 15 luglio 2023) Nella finale del trampolinoda 3aidinonno né il podio né ilper Lorenzoe Giovanni. Una prova che lascia spazio ad un po’ di rammarico per la coppia azzurra, in particolare dopo l’ottimo secondo posto nelle eliminatorie della mattinata. Prestazione positiva nei primi dueobbligatori, ma nei liberi tante difficoltà per i nostri due rappresentanti, che pagano caro un quinto tuffo molto abbondante con il quale dicono addio alle speranze di podio. Alla finela conferma del 6°posto già conquistato un anno fa nei campionati iridati di Budapest, in una gara in cui a fare la voce grossa è stato il duo ...

Sesto posto per il cuneese Eduard Timbretti Gugiu e Sarah Jodoin di Maria nella finale dalla piattaforma sincro mixed che ha aperto il programma della seconda giornata deidi Fukuoka , in Giappone. Buona la prova degli azzurri, chiusa con un 276.58. A primeggiare è stata la coppia cinese composta da Fellong Wang e Jiaqi Zhang (339.54), davanti ai messicani Josè ...di Fukuoka trae nuoto artistico. Doppietta cinese dal piccolo trampolino donne: con 318.60 punti vince Lin Shin, a 306.35 Li Yajie. Bronzo all'ultimo salto per la candese Aranza ...Prevedibile dominio cinese nella finale del trampolino da 1 metro femminile aidi Fukuoka 2023 di. Alla Prefectural Pool l'oro va a Shan Lin con un clamoroso 318.60 totale davanti alla connazionale Yajie Li , distaccata di più di dodici punti con il suo 306.35. ...

Domani, domenica 16 luglio, si terrà la terza giornata dei tuffi nei Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Una rassegna iridata molto importante non solo per le medaglie in palio, ma anche per i pass a ...Elena Bertocchi ha chiuso al dodicesimo ed ultimo posto nella finale del trampolino individuale da 1 metro femminile ai Mondiali 2023 di tuffi, a causa di un errore nella quarta rotazione che le è cos ...