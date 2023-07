Tuffi | Mondiali Fukuoka 2023 | Tocci e Marsaglia in finale nel sincro da 3 metri Timbretti Gugiu e Jodoin Di Maria sesti dalla piattaforma

(Di sabato 15 luglio 2023) Sarà una mattinata intensa per l’Italia deiaidi, con alle 08:30 lafemminile dai 3e alle 11:00 avremo in gara anche Giovannie Lorenzonelstessa altezza dopo una superba prova eliminatoria. Il duo azzurro si piazza infatti al secondo posto con un 384.69 che lascia ben sperare in ottica, quando si assegneranno anche tre pass olimpici. Per staccare il pass non nominale in vista di Parigi servirà salire sul podio e i nostri hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per provarci e riuscirci. Nella mattinata nipponica sono i fenomenali cinesi Daoyi Long e Zongyuan Wang (451.44) sono riusciti a stare davanti ai nostri. ...

...55 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA )di Nuoto 2023:- Trampolino 1m sincronizzato maschile preliminari (diretta) da Fukuoka [Giappone] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano ...... I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORTFukuoka 2023: risultati sabato 15 luglio 1.00 - 3.15 Nuoto in acque libere 10km femminile 2.00 - 4.00Sincro trampolino 3m maschile - Preliminari 3.00 ...... I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORTFukuoka 2023: italiani in gara domenica 16 luglio (in ... DOMENICO ACERENZA, GREGORIO PALTRINIERI 3.00 - 4.15Sincro piattaforma 10m femminile - ...

IN AGGIORNAMENTO Zero rimpianti e tanta soddisfazione per Eduard Timbretti Gugiu e Sarah Jodoin di Maria sesti nella finale dalla piattaforma sincro mixed che apre il programma della seconda giornata ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.49: Per il momento è tutto, l'appuntamento è per le 8.00 con la finale del metro e due italiane in gara, Bertocchi e Pellacani. Grazie per averci seguito, a ...