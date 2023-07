Tuffi | Mondiali 2023 | doppietta cinese dal metro femminile Pellacani conclude al sesto posto

(Di sabato 15 luglio 2023) Come da pronostico la Cina piazza la sua primaaidia Fukuoka. Lin Shan si è messa al collo la medaglia d’oro dal, precedendo la connazionale Li Yajie. Bronzo per la messicana Aranza Vazquez Montano, che ha superato proprio all’ultimo tuffo la canadese Pamela Ware.per Chiara, mentre Elena Bertocchi è dodicesima, complice anche uno zero nel quarto tuffo. Lin Shan non ha avuto davvero rivali, chiudendo con il punteggio complessivo di 318.60. Una gara eccezionale quella della, dove spiccano i 67.60 punti con il doppio e mezzo avanti carpiato e i 68.90 con l’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo. Nulla ha potuto Li Yajie, staccata di oltre 12 punti dalla ...

Tocci - tesserato per Esercito ed AQA Cosenza e seguito da Oscar Bertone - è il capitano della Nazionale azzurra. Nella bacheca del 29enne sei medaglie europee e una iridata. Punta a essere protagonis ...