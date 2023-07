Tuffi | Chiara Pellacani | “Nel complesso ho saltato abbastanza bene”

(Di sabato 15 luglio 2023) La finale del trampolino individuale da 1 metro femminile dei Mondiali 2023 di, in corso a Fukuoka, in Giappone, ha vistoessere la migliore delle due azzurre e classificarsi sesta a quota 260.85 punti. Ai microfoni della RAI, l’azzurra ha tracciato un bilancio positivo della propria gara: “Sì devo dire che sonosoddisfatta, l’unico errore è stato sull’uno e mezzo rovesciato, che era il terzo tuffo, però nelho“. Un commento sull’errore di Elena Bertocchi: “Anche lei, nonostante il grande errore è stata brava, perché comunque è tornata a gareggiare dopo i problemi alla schiena e deve essere soddisfatta, adesso ci concentreremo sul sincro, che è un po’ più ...

Timbretti - Di Maria sesti ...Nel complesso gli altrisono stati accettabili, però viene difficile ragionare sul resto ... Ora speriamo il sincro condai 3 metri vada meglio'. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV ...Prima sarà la volta di, nuoto artistico, pallanuoto e nuoto in acque libere e poi da domenica 23 luglio inizieranno ... Sono Emma Virginia Menicucci , Sofia Morini eTarantino : l'Italia ...

Come da pronostico la Cina piazza la sua prima doppietta ai Mondiali di tuffi a Fukuoka. Lin Shan si è messa al collo la medaglia d'oro dal metro femminile, precedendo la connazionale Li Yajie. Bronzo ...Vince la cinese Shan Lin, che precede la connazionale Yajie Li.ROMA (ITALPRESS) - Fuori dal podio ma con la consapevolezza di aver dato tutto, in ...