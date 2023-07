(Di sabato 15 luglio 2023) La finale del trampolino individuale da 1 metro femminile dei Mondiali 2023 di, in corso a Fukuoka, in Giappone, ha vistoessere la migliore delle due azzurre e classificarsi sesta a quota 260.85 punti. Ai microfoni della RAI, l’azzurra ha tracciato un bilancio positivo della propria gara: “Sì devo dire che sono abbastanza soddisfatta, l’unico errore è stato sull’uno e mezzo rovesciato, che era il terzo tuffo, però nel complesso ho saltato abbastanza bene“. Un commento sull’errore di Elena Bertocchi: “Anche lei, nonostante il grande errore è stata brava, perché comunque è tornata adopo i problemi alla schiena e deve essere soddisfatta, adesso ci concentreremo sul sincro, che è un po’ più importante“., Mondiali 2023: doppietta cinese dal metro femminile. ...

Tuffi, Chiara Pellacani: "La speranza che le cinesi sbaglino c'è sempre. Un piacere gareggiare con loro" OA Sport

