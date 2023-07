Truffano 85enne ad Arezzo | arrestati a Frosinone

Leggi su lortica

(Di sabato 15 luglio 2023) Si è conclusa bene per la signora Olga,di, la disavventura dovuta alla truffa messa a segno con la messinscena del finto nipote, vittima di un grave incidente stradale. I poliziotti, quando sono andati nella sua abitazione per informarla dell’arresto dei truffatori e del recupero dei suoi valori, l’hanno trovata ancora sotto shock e preoccupata per il nipote, di cui non aveva avuto più notizie. Lo scorso 27 giugno l’anziana, mentre si trovava da sola nella sua abitazione, aveva ricevuto una chiamata da un finto maresciallo appartenente alle Forze dell’ordine, il quale le comunicava che suo nipote era stato vittima di un grave incidente stradale e che aveva necessità immediata di denaro contante. L’uomo, al telefono, aveva detto all’anziana che al posto del denaro contante sarebbero andati bene anche oggetti in oro e che lui stesso ...