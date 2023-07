Trubin | pista Inter si raffredda | tripla differenza con lo Shakhtar Donetsk – CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 luglio 2023) A caccia di due portieri in vista della prossima stagione, l’ha puntato anche Anatoliyche nelle ultime ore si è peròta, vista la grande– come riporta il Corriere dello Sport – tra l’offerta dei nerazzurri e la richiesta dello. TRE VOLTE TANTO – Difficile vedere Anatoliynella porta dell’la prossima stagione. Il portiere ucraino, infatti, nonostante sia nel mirino dei nerazzurri da tempo per sostituire André Onana, è giudicato troppo costoso. In scadenza nel 2024 (quindi tra un anno), i nerazzurri lo hanno valutato 12 milioni di euro, cifra sopra la quale non sono disposti a salire. Con loche, dal canto suo, spara ...