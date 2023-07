Troppi incidenti e disagi | due autovelox lungo l’asse interurbano

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 luglio 2023) Per cercare di limitare la velocità e prevenire così i tanti, dal 3 agostosaranno installati due. Uno sarà collocato per chi proviene da Bergamo, prima della galleria San Roberto a Bonate Sotto; il secondo, invece, per i mezzi provenienti da Terno d’Isola in direzione Bergamo, prima della galleria Papa Giovanni XXIII. Non mancherà l’apposita segnaletica in due punti: un chilometro prima dei rilevatori e quattrocento metri prima, accompagnata dall’indicazione del limite di velocità che in quel tratto di strada è fissato a novanta chilometri orari. Prima ci sarà un periodo di prova senza sanzioni per rilevare le velocità e acquisire dati, dopodiché – a partire da agosto – entreranno ufficialmente in funzione e scatteranno le multe per chi supera il limite dei ...