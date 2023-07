E' ricoverato in gravi condizioni in ospedale undi 14 anni dopo l'incidente, avvenuto alle tre di sabato notte a Opicina, sul Carso triestino. Ilera vicino ai binari, tra alcuni ...Ilè stato poi portato in ospedale e le sue condizioni sono gravi. Non è ancora chiara la dinamica della vicenda, sulla quale sta indagando la polfer insieme agli agenti della polizia.TEMI: alta tensione ferrovia notizie friuli notizie fvg notiziefolgorato stazione opicina Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali Puoi abbonarti a soli 1,10 al mese cliccando qui ...

Trieste, un ragazzino folgorato dai cavi elettrici in ferrovia: è grave TGCOM

Era nella zona della ferrovia con i suoi amichetti quando è rimasto folgorato e sbalzato lontano un paio di metri dalla scarica elettrica che l'ha colpito. E' ricoverato in gravi condizioni in ospedal ...L'incidente alle 3 di notte. Mentre tutti dormivano, un gruppo di ragazzini si è avvicinato alla ferrovia e uno di loro è rimasto folgorato dai cavi elettrici. Adesso si trova ...