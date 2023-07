Triathlon | Mondiali super sprint Amburgo 2023 | Verena Steinhauser | 13ma | manca l’accesso alla manche per il titolo

(Di sabato 15 luglio 2023) Idihanno assegnato i titoli iridati ad, in Germania: in casa Italia l’unica azzurra ad aver centrato ierifinale era stata, che oggi esce di scena nella secondaal 13° posto,ndo così la partecipazionesfida decisiva per il. La formula era la medesima sia per gli uomini che per le donne, la cosiddetta Eliminator, sulla distanza di 300 metri a nuoto, 7.5 km in bici e 1.75 km di corsa: prima serie con i 30 finalisti al via e passaggio per i primi 20 classificati, poi i migliori 10 della seconda batteria andavano a giocarsi le medaglie nella terza ...

Eleonora Demarchi , giovane triathleta cuneese, il 13 luglio ha gareggiato aidijunior di Amburgo, rappresentando l'Italia in questo prestigioso appuntamento. Un prestigio anche per il club nel quale milita, il Cuneo1198. Per Eleonora la prima vera prova ......su un oltre 4.500 atleti Langone e Gasperotti hanno strappato il pass per idi categoria, mentre i compagni di squadra Andrea Casadei e Daria Salsi che hanno partecipato alsu ......vinto lo Scudetto e la Coppa Italia di nuoto ( leggi qui ) - e che è stata convocata per i... per quanto mi sia piaciuto molto il, il passo da compiere è stato semplicemente quello ...

Alessio Crociani, Myral Greco, Nicolò Strada e Costanza Arpinelli conquistano la medaglia d'argento nella staffetta mista dei Mondiali J/U23 2023 di triathlon in corso ad Amburgo, in Germania: il quar ...ROMA (ITALPRESS) - L'Italia Under 23-Junior con una gara dalle mille emozioni si è laureata ad Amburgo vice campione del mondo nella Mixed Relay riservata ...