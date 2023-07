Triathlon | Mondiali super sprint Amburgo 2023 | Steinhauser manca accesso alla finale per il podio

(Di sabato 15 luglio 2023) Si chiudono idie con il format eliminator vengono incoronati i campioni nella Worlde Mixed Relay Championships Series Hamburg: si tratta in campo maschile di Hayden Wilde (Nzl) e al femminile di Cassandre Beaugrand (Fra). L’azzurra Verena, che avevaato la prima eliminatoria arrivando decima e dunque tra le venti che passavano il taglio, non è riuscita aare indenne la secondadi qualificazione, arrivando tredicesima in una gara in cui invece sarebbe potuto bastare quel decimo posto ottenuto poco prima. Al maschile, invece, nessun azzurro aveva centrato il pass per le finali di oggi. SportFace.

Alessio Crociani, Myral Greco, Nicolò Strada e Costanza Arpinelli conquistano la medaglia d'argento nella staffetta mista dei Mondiali J/U23 2023 di triathlon in corso ad Amburgo, in Germania: il quar ...ROMA (ITALPRESS) - L'Italia Under 23-Junior con una gara dalle mille emozioni si è laureata ad Amburgo vice campione del mondo nella Mixed Relay riservata ...