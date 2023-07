Triathlon | Mondiali J U23 Amburgo 2023 | l’Italia è medaglia d’argento nella staffetta mista!

(Di sabato 15 luglio 2023) Alessio Crociani, Myral Greco, Nicolò Strada e Costanza Arpinelli conquistano lamista deiJ/U23diin corso ad, in Germania: il quartetto azzurro completa la gara in 1:25’10”, venendo preceduto soltanto dalla Germania, oro in 1:25’01”, con 9? di margine sul. Completa il podio la Nuova Zelanda, terza in 1:25’45”, a 44? dai teutonici. Oltre il minuto di ritardo tutte le altre Nazionali, a partire dalla Francia, quarta in 1:26’12”, a 1’11”, e dall’Ungheria, quinta in 1:26’23”, a 1’22”, mentre si sale oltre i due minuti di distacco con la Gran Bretagna, sesta in 1:27’26”, a 2’25”. Settima posizione per gli Stati Uniti, che bruciano in volata l’Australia, ottava, ...

Eleonora Demarchi , giovane triathleta cuneese, il 13 luglio ha gareggiato aidijunior di Amburgo, rappresentando l'Italia in questo prestigioso appuntamento. Un prestigio anche per il club nel quale milita, il Cuneo1198. Per Eleonora la prima vera prova ......su un oltre 4.500 atleti Langone e Gasperotti hanno strappato il pass per idi categoria, mentre i compagni di squadra Andrea Casadei e Daria Salsi che hanno partecipato alsu ......vinto lo Scudetto e la Coppa Italia di nuoto ( leggi qui ) - e che è stata convocata per i... per quanto mi sia piaciuto molto il, il passo da compiere è stato semplicemente quello ...

Triathlon, Mondiali super sprint Amburgo 2023: Verena Steinhauser in finale, ai ripescaggi tutti gli altri azzurri OA Sport

I Mondiali super sprint 2023 di triathlon vedono completarsi l'elenco dei 30 finalisti di ciascuna delle due prove individuali: nei ripescaggi in casa Italia però nessuno dei cinque azzurri in gara, o ...I Mondiali super sprint 2023 di triathlon vedono completarsi l'elenco dei 30 finalisti di ciascuna delle due prove individuali: nei ripescaggi in casa Italia però nessuno dei cinque azzurri in gara, o ...