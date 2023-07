Trezeguet | «La Francia non ha saputo apprezzare Messi»

(Di sabato 15 luglio 2023) Le parole di David, ex attaccante francese della Juventus, su Lionelal PSG. Tutti i dettagli Davidha parlato a ESPN dial PSG. LE PAROLE – «Lanon ha apprezzato il suo talento né capito il personaggio. Non è capitato molte volte che il nostro paese avesse un giocatore di questo livello nel campionato.ha dato lustro a un campionato meno appariscente di quello inglese, spagnolo, italiano e anche tedesco. Credo che, con il passare del tempo, il paese sia triste chenon abbia proseguito il suo cammino al Psg.è stato straordinario. Statistiche alla mano, nei suoi due anni a Parigi ha dato prova di essere un giocatore fondamentale per il club. Mbappé? La sua opinione è stata molto importante. Lui ...

Lionel Messi si è lasciato alle spalle il periodo al Paris Saint-Germain e inizierà a breve quello all’ Inter Miami. David Trezeguet, vincitore della Coppa del Mondo con la Francia nel 1998, ha ...L'ex attaccante della Juve e della nazionale transaplina ha parlato a ESPN Argentina dell'addio alla Ligue 1 e al PSG di Messi ...