Treviso | è di Aninca Dota il cadavere senza testa ritrovato a Mareno

Macabro ritrovamento a Mareno di Piave, in provincia di, dove il cadavere decapitato di una donna è affiorato in un canale di irrigazione . Era in ...Dota, è stato il confronto fra il ...Fin da subito la Procura diha sospettato che il cadavere fosse quello di un'anziana ...le cicatrici con le cartelle cliniche e si attendono i risultati del Dna) la famiglia disi è ...La Procura diha disposto esami medici, compreso il test del Dna, per identificare con certezza la donna ... Il sospetto è che si tratti di Dota, una anziana di 83 anni scomparsa nel ...

Cadavere riaffiora senza testa a Mareno, è l'83enne Aninca Dota scomparsa tre anni fa. La figlia: «Almeno poss ilgazzettino.it

MARENO (TREVISO) - Il corpo senza testa riaffiorato giovedì mattina in un canale di scolo è quello di Aninca Dota, la donna di 83 anni scomparsa nel 2020 da Santa Lucia di Piave.È stato dato un nome al cadavere senza testa ritrovato a Mareno di Piave, è di un'anziana scomparsa nel 2020: Aninca Dota. Si indaga sui fatti ...