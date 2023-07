Tre interventi in poche ore

(Di sabato 15 luglio 2023) SONDRIO - per la VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Soccorso alpino. Stanotte a Tartano i tecnici sono stati attivati per una ragazza che aveva perso l'...

SONDRIO -in poche ore per la VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Soccorso alpino. Stanotte a Tartano i tecnici sono stati attivati per una ragazza che aveva perso l'orientamento. Era ......di entrare alla Fondazione Foqus dove da due giorni il Pd ha organizzato una maratona di... Tutta questa ammunina però n on ha fruttato granché:consiglieri ieri sono comunque arrivati a ......ha spiegato il professor Umberto Cillo precisando che alla signora 'non erano state sufficienti... solo nel 2022 se ne contano 604, di cui 369riferibili a Padova (pari al 61%). Nei ...

Tre interventi dei Vigili del fuoco in pochi minuti Prima Lecco

SONDRIO. Ore intense per la VII Delegazione Valtellina Valchiavenna del Soccorso alpino. I tecnici sono infatti dovuti intervenire tre volte nel giro di poche ore per tre diversi escursionisti finiti ...La VII delegazione del Soccorso Alpino Valtellina - Valchiavenna ha effettuato tre interventi rapidi in poche ore. Durante la notte, a Tartano, sono stati richiamati i tecnici del Soccorso Alpino poic ...