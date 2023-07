Trattore si ribalta e lo schiaccia | morto 44enne

(Di sabato 15 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano Un uomo di 44 anni di Martina Franca, Lorenzo Rossani, èquesta mattina sulla provinciale che dalla città itrina conduce a Locorotondo. Era a bordo di unper via di lavoro agricoli che stava eseguendo su un terreno di sua proprietà, quando il mezzo per cause ancora da accertare, si ètondolo. Si ipotizzano manovra azzardata o un dislivello del terreno. L’uomo èsul colpo. Sul posto sanitari del 118, vigili del fuoco e Carabinieri per i rilievi. L’uomo lavorava per una ditta di manutenzione che eseguiva lavori nel cimitero di Martina Franca. Lascia moglie e una figlia. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

Luciano Violante a Brindisi per parlare di democrazia Attualità [ 15/07/2023 ] Lecce, visite mediche col Pescara per Pierno Sport [ 15/07/2023 ]si: muore un uomo di 44 anni Cronaca [...Luciano Violante a Brindisi per parlare di democrazia Attualità [ 15/07/2023 ] Lecce, visite mediche col Pescara per Pierno Sport [ 15/07/2023 ]si: muore un uomo di 44 anni Cronaca [...Secondo una prima ricostruzione l'uomo, impegnato in alcuni lavori in un terreno di sua proprietà, ha perso il controllo del mezzo agricolo, rimanendo schiacciato sotto ilche si è ribaltato.

Si ribalta il trattore, muore 44enne RaiNews

Un uomo di 77 anni è rimasto seriamente ferito in un incidente con il trattore questa mattina 15 luglio nelle campagne di Mafalda. Il mezzo guidato ...Un uomo ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto oggi 15 luglio 2023 nella zona industriale di Martina Franca (Bari).