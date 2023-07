Tragedia a Fondi | 46enne muore annegato

(Di sabato 15 luglio 2023)in mare a. Ieri pomeriggio un uomo di 46 anni, Fabio Piroli, originario di Patrica, in provincia di Frosinone, è morto. L’uomo si è tuffato in acqua per rinfrescarsi, ma improvvisamente ha avuto un malore. Si sono perse le sue tracce. Sono quindi scattate le operazioni di ricerca. Sul posto L'articolo Temporeale Quotidiano.

Si tratta di Fabio Piroli di Patrica. L'uomo che è stato recuperato dai soccorritori privo di sensi si trovava su una spiaggia libera. nei pressi del lido San Salvador. Per circa un'ora è stato ...

Tragedia nelle acque del litorale di Fondi, un 46enne muore annegato LatinaToday

Era venuto sul litorale di Fondi dalla sua Patrica, in provincia di Frosinone, per andare al mare, ma venerdì pomeriggio il relax balneare ha fatto posto ...Ennesima tragedia nelle acque del Lazio. A distanza di meno di 24 ore dalla morte di un uomo a Ostia, un’altra vittima è stata registrata in queste ore stavolta in Provincia di Latina, a Fondi. Qui, n ...