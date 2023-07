Traffico Roma del 15-07-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 luglio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi è cominciato il rientro in città di quanti hanno trascorso questo sabato sul litorale e ci sono difficoltà sull’Aurelia Dopo un incidente provoca incolonnamenti tra Aranova Fregene Malagrotta in direzioneCi sono code anche in direzione di Civitavecchia invariata la situazione sulla Pontina penalizzata da un incidente che provoca code a partire da Castelno a Trigoria al bivio per pratica di mare in direzionema ci sono incolonnamenti anche verso Latina a partire da Spinaceto passiamo sulla raccordo anulare perintenso abbiamo rallentamenti con code in carreggiata esterna tra le uscite Pontina Laurentina e Appia la polizia locale Ci segnano un incidente in via di Casal dei Pazzi all’altezza di via Celso Ulpiani ...