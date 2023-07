Traffico Roma del 15-07-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 luglio 2023) Luceverdenon trovati dalla redazione Buonasera e Studio Stefano Baiocchi ancora qualche problema sulla Pontina per un incidente che provoca incolonnamenti a partire da Castelno a Trigoria fino a Castel di Decima direzioneCi sono code anche verso Latina a partire da Spinaceto per un veicolo in panne code sull’Aurelia tra Castel di Guido e Malagrotta e versoil momento ilpoi sulla rete viaria della capitale sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna zona sud sono uscite Laurentina e abbia in stazione quindi Tuscolana la polizia locale nel frattempo ci segnala un incidente in via di Casal dei Pazzi raccomandiamo la massima prudenza all’Eur oggi e domani la penultima tappa del mondiale di Formula e chiusura Inter disulla via ...