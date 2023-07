Traffico Roma del 15-07-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 luglio 2023) Luceverderitrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi in un Molte le novità unica notizia di rilievo un incidente avvenuto sulla Pontina Attenzione ci sono ancora una mente partire da Castelno Trigoria fino a Castel di Decima in direzione quindivalori didecisamente bassi invece quindi registrati al momento sulla rete viaria della capitale nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sulla consolari in città la polizia locale Ci Segnala la riapertura di via Flaminia la strada è rimasta chiusa tra Viale Pinturicchio e largo Pietro vassalletto per consentire un intervento da parte dei Vigili del Fuoco all’Eur oggi e domani la penultima tappa del mondiale di Formula e chiusura interdizione alsulla via Cristoforo Colombo 3 via Laurentina via l’american entrambe ...