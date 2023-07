Traffico Roma del 15-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 luglio 2023) Luceverdetrovati dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare consolari permangono gode Tuttavia sulla Casilina fra Bella Monaca e la Borgata Finocchio all’Eur oggi e domani la penultima tappa del mondiale di Formula e chiusura e interdizione alsulla Cristoforo Colombo tra via Laurentina e Viale America In entrambe le direzioni modifica la viabilità anche su strade adiacenti attenzione quindi alle deviazioni stasera al Circo Massimo l’atteso concerto di Marco Mengoni diverse anche in questo caso le misure restrittive per la viabilità Giornata difficile perché si sposta in aereo a causa di uno sciopero che coinvolge il personale di terra di tutti i principali aeroporti italiani nei agitazioni Si protrarranno fino alle ore 18 moltissimi voli cancellati ita ...