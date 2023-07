Traffico Roma del 15-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 luglio 2023) Luceverdetrovati all’ascolto sulla Grande Raccordo Anulare rallentamenti tra la Tuscolana il latte in direzione Colombo possibili rallentamenti per incidente a Monteverde in via Eustachio Sabatini nei pressi di via Ludovico di Monreale alle porte dialtro incidente con disagi sul lungomare Catulo l’altezza di via Vivaldi su via Appia per una ballamento resta chiusa la carreggiata verso Piazza Re dialtezza Fregene in zona Portuense via Adeodato Matricardi chiusa per una ballamento tra via Luigi Kossuth via Santorre di Santarosa ed è tutto pronto a Laura per ospitare oggi e domani la penultima tappa del mondiale di Formula la gara inizierà alle 15 dopo le prove di ieri e di questa mattina già attive chiusure sulla via Cristoforo Colombo tra via Laurentina e Viale America In entrambe le direzioni c’era grande attesa al ...