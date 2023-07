Traffico Roma del 15-07-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare si sta in coda tra la Tuscolana è larga direzione Colombo mettere sulla Pontina codino uscita della Capitale tra Tor de’ Cenci via di possibili rallentamenti per un incidente precedente in largo Preneste all’altezza di via Prenestina altro incidente in zona Appia in via di Fortifiocca nuovo incidente sul Lungomare Vespucci all’altezza di via del Lido di Castel Porziano mettere sulla via Appia per una ballamento è chiusa la carreggiata verso Piazza Re diall’altezza di via Fregene zona Portuense in via Matricardi chiusa per un avvallamento via Luigi Kossuth via Santorre di Santarosa in direzione di quest’ultima e fino a 12:00 via dei Cavalieri di Vittorio Veneto Viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è chiusa per pulizia del manto stradale tra via Trionfale ...