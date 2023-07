Traffico Roma del 15-07-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 luglio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità chiusura ale trasporto pubblico modificato quartiere Eur per la gara di Formula inizia oggi la due giornina della campionato mondiale delle monoposto elettriche Tra ieri pomeriggio e questa mattina si sono svolte le prove libere dalle 15 inizierà la gara ricordiamo che la Colombo è chiusa tra via Laurentina e Viale America modifiche per la viabilità interessano Viale dell’Oceano Atlantico Viale dell’Oceano Pacifico viale dell’Umanesimo divieti di fermata poi in via Laurentina tra la Colombo e piazzale Ardigò è in via Ostiense tra Largo Riccardi e valco San Paolo intanto sul tratto Urbano della A24 sono segnalate code tra gli svincoli per via Fiorentini e la tangenziale la Portuense invece è chiusa per una ballamento via Matricardi ...