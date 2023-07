Traffico Roma del 15-07-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sulla Pontina prima e coda in uscita dalla capitale possibili rallentamenti per un incidente in largo Preneste all’altezza di via Prenestina fino alle 12 Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto Viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con un divieto di transito per pulizia del manto stradale tra via Trionfale Piazzale Clodio tutto pronto all’Eur lo ricordiamo per fare oggi domani la penultima tappa del mondiale di Formula e le chiusure sulla via Cristoforo Colombo tra Laurentina e Viale America In entrambe le direzioni di percorrenza modifiche alla viabilità anche su strade adiacenti per i dettagli di cose di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con ...