Traffico Roma del 15-07-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 15 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione ilscorre Regolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila in costante aumento ilin città di rallentamenti per incidente in largo Preneste all’altezza di via Prenestina stasera grande attesa al Circo Massimo per concerto di Marco Mengoni Dove interverranno decine di migliaia infama provenienti da tutto il centro Italia diverse le misure la viabilità e le deviazioni per le linee bus pene per i dettagli di questo di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara Taormina È tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità