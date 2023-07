Tra conservazione e rivoluzione | l’altra America di Yellowstone

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 15 luglio 2023) Sab, 15 lug – Hollywood, è cosa nota, da qualche tempo ormai è la patria di tutte le istanze della sinistra liberal, della cultura woke, delle lobby LGBT, del movimento Me Too e di chi più ne ha più ne metta… tanto che è diventato praticamente impossibile riuscire a gustarsi un film o una serie tv senza che questi argomenti invadono la trama, spesso senza apparente motivo. E poi c’è una magnifica eccezione costituita dall’Universo Taylor Sheridan. Taylor Sheridan inizia a lavorare come attore negli anni ’90 interpretando piccole parti, fino a che arriva la celebrità con il ruolo del vice sceriffo in Sons of Anarchy. Dopo le prime due stagioni, data la crescente popolarità della serie, chiese ai produttori un aumento di stipendio, ma gli fu risposto che non era un attore particolarmente bravo da meritare più soldi. Decise quindi di lasciare il programma, capendo che il suo vero ...