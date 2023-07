Tour de France | Tadej Pogacar | “Un peccato quelle motociclette | è stata una cartuccia sprecata”

(Di sabato 15 luglio 2023) Un’altra tappa spettacolare aldeha vistoprovare ad attaccare Jonas Vingegaard, per poi doversi accontentare di un secondo posto alle spalle di un sorprendente Carlos Rodriguez. Nel finale di tappa è successo di tutto: prima i due grandi rivali si sono quasi fermati, permettendo allo spagnolo di rientrare, poi su un’accelerazione lo sloveno è stato rallentato dalledell’organzizzazione.ha parlato dopo la tappa aTV: “Èuna giornata dura. La Jumbo-Visma ha fatto un ritmo altissimo ma io ci ho provato comunque. Jonas però si è dimostrato abbastanza forte per riuscire a rientrare. Volevo riprovare poco prima della vetta, ma non ha funzionato. Ècomunque una buona ...

Il piatto forte della seconda settimana di Tour de France sta per arrivare. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) non stanno lesinando le proprie energie in questa lotta ...