Tour de France | record negativo per l’Italia | 78 tappe senza vittorie Il vuoto senza Nibali

(Di sabato 15 luglio 2023) Sabato 27 luglio 2019. Questa è la data dell’ultima vittoria di un ciclista italiano alde. Sono ormai passati quattro anni da quando Vincenzosi impose nella 20ma tappa. Lo Squalo attaccò da lontano in una mini-frazione da 59,5 km e nel finale contenne il tentativo di rientro del gruppo dei big (Egan Bernal era in giallo e poi salì sul gradino più alto del podio a Parigi). Il trionfatore della Grande Boucle 2014 mise le mani sulla sua sesta tappa in terra transalpina e per l’ultima volta regalò una soddisfazione ai tifosi del Bel Paese. Da quel momento il tricolore non ha più sventolato nella corsa apiù prestigiosa e importante al mondo. Il digiuno perdura da 78e purtroppo si tratta di un: nella storia delde ...

Va a Carlos Ropdriguez del Team Ineos Grenadiers la vittoria della 14ª tappa delde2023, con arrivo a Morzine. Alle sue spalle, i duellanti per il successo finale, Pogacar e Vingegaard, adesso in maglia gialla con 10 secondi di vantaggio sul rivale. Guarda il video ...MORZINE (FRANCIA) - Carlos Rodriguez ha vinto la 14a tappa delde2023, la Annemasse - Morzine (Portes du Soleil) di 152 chilometri. Lo spagnolo della Ineos Grenadier ha prima recuperato su Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, staccandoli poi nell'ultima ...Ne sarebbe entusiasta Raymond Chandler: in scena ci sono due uomini con il fucile A questode, anzi ormai da almeno un paio d'anni, accade che quello che ci si è soliti aspettarsi da una ...

Foto - A.S.O. / Charly López Morzine Les Portes du Soleil, sabato 15 luglio – Carlos Rodriguez ha approfittato della rivalità tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar scattati via a 5 Km dall'arrivo per r ...TOUR DE FRANCE - E abbiamo fatto anche 78. Sono il numero di tappe consecutive senza vittoria al Tour per il ciclismo italiano che non riesce più a sbloccarsi ...