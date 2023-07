Tour de France 2023 | tutte le tappe | altimetria | calendario e percorso

(Di sabato 15 luglio 2023) Tanta montagna, pochi km a cronometro e uno spettacolo assicurato. Ildescatta sabato 1 luglio a Bilbao (Spagna) e per l’edizione 110 ci sono le premesse per grandi emozioni.Ottodi montagna, con 4 arrivi in salita, un'unica cronometro di soli 22km all'inizio della...

Ai - 25, dopo una discesa tecnica e un breve fondovalle, inizia il Col de Joux Plane : 11,6 km decisivi per la tappa e forse per l'intero. Le pendenze, infatti, non scendono mai sotto il 7% e la ...Ilde2023 entra sempre più nella sua fase decisiva e oggi manda in scena la quattordicesima tappa, lunga 151,8 chilometri da Annemasse a Morzine Les Portes du Soleil . Un GPM di terza ...Il racconto della 14° tappa delde2023: il percorso . I favoriti della tappa di oggi . La classifica dopo la 13sima tappa . Il racconto della 14° tappa delde2023: il ...

Video Tour de France 2023, 13ª tappa: vince Kwiatkowski. Gli highlights La Gazzetta dello Sport

Lo spettacolare Tour de France 2023 continua e continuano le tappe di montagna. Lasciato alle spalle il Colombier ed il Massiccio del Giura, la corsa si sposta definitivamente sulle Alpi, come sempre ...TOUR DE FRANCE - Altri 8'' persi nei confronti di Pogacar e, ora, Vingegaard ha soli 9'' di vantaggio sul diretto rivale per la corsa alla maglia gialla.