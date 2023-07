Tour de France 2023 | tutte le classifiche | Vingegaard guadagna 1” su Pogacar | Ciccone sale al 4° posto nella graduatoria per la maglia a pois

(Di sabato 15 luglio 2023) Trionfa Carlos Rodriguezquattordicesima tappa delde. Dopo aver ripreso i battistrada Jonas(Jumbo-Visma) e Tadej(UAE Team Emirates) sulla discesa finale, lo spagnolo della INEOS Grenadiers ha allungato sui suoi compagni di fuga ed è poi a arrivato in solitaria sul traguardo di Morzine les Portes du Soleil. In chiave classifica generalehato 1” sugrazie al gioco degli abbuoni tra la cima del Col de Joux Plane (dove il danese hato 3” sul rivale) e l’arrivo di tappa (dove l’attualegialla ha perso 2”), mentreclassifica degli scalatori Giulioè salito dalla nona alla ...

Tre corridori costretti al ritiro, molti contusi e corsa neutralizzata per consentire i soccorsi a causa di una caduta di gruppo all'inizio della 14/a tappa del Tour de France, la Annemasse a Morzine Les Portes du Soleil, di 151,8 chilometri. A solo cinque chilometri dalla partenza, in una curva affrontata su strada bagnata, decine di corridori sono finiti a terra.

Roma, 15 lug. – (Adnkronos) – Il 21enne spagnolo Carlos Rodriguez ha vinto la 14esima tappa del Tour de France 2023 da Annemasse a Morzine Les Portes du Soleil, 152 km segnati dalla durissima salita e ...Continua serrata al Tour de France la sfida fra titani ingaggiata dalla maglia gialla Jonas Vingegaard e il suo più vicino inseguitore, vale a dire Tadej Pogacar. Al termine della 14a frazione, che da ...