Tour de France 2023 | quattordicesima tappa Annemasse – Morzine oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 15 luglio 2023) Ildeentra sempre più nella sua fase decisiva emanda in scena la, lunga 151,8 chilometri daLes Portes du Soleil. Un GPM di terza categoria e tre di prima categoria precederanno la scalata al Col de Joux Plane, che terminerà a poco più di 10 km dall’arrivo. Dalla vetta sarà una picchiata verso il traguardo di, che potrebbe cambiare nuovamente la classifica generale nell’eterna lotta tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.: PERCORSO E ALTIMETRIADE: IL CALENDARIO ...