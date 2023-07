Tour de France 2023 | epico duello sul Col de Joux Plan tra Pogacar e Vingegaard | ma a Morzine vince Rodriguez

Leggi su oasport

(Di sabato 15 luglio 2023) Unquello tra Jonase Tadejche si chiude, ancora una volta, con un niente di fatto: show nella quattordicesima tappa delde, ma alla fine sul traguardo diles Portes du Soleil si impone l’iberico Carlos. Colpaccio del corridore della Ineos Grenadiers, vittoria più bella della carriera per lui. Il colpo di scena è arrivato oggi appena dopo il via. Asfalto bagnato e scivoloso, caduta generale con a terra più di una ventina di corridori. La giuria ha deciso subito di neutralizzare il tutto, bloccare la gara e ripartire da fermi, con un paio di ritiri come quelli di Louis Meintjes ed Antonio Pedrero. Successivamente un’altra caduta ha messo fuorigioco Romain Bardet e James ...