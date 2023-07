Tour de France 2023 | domani altro tappone con il Monte Bianco Altra sfida diretta tra Vingegaard e Pogacar

(Di sabato 15 luglio 2023) Il piatto forte della seconda settimana didesta per arrivare. Jonas(Jumbo-Visma) e Tadej(UAE Team Emirates) non stanno lesinando le proprie energie in questa lotta campale per la maglia gialla, con il danese al momento avanti con soli 10” di margine sullo sloveno. Maci sarà una chiusura con i fiocchi prima del giorno di riposo con la Les Gets Les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc. 179 chilometri dove non ci sarà un attimo di respiro. Si inizia già con una salitella, poi altre tre salite che non varranno per i punti per la maglia a Pois come il Col des Gleuries (8,9 km al 4,6%), Aviernoz (3,4 km al 4,4%) e Annecy-Vieux (1,3 km al 6,1%). Poi il primo vero GPM dopo 75 chilometri, il Col de la Forclaz de Montmin: sono 7 chilometri al 7,3%, ma se la ...

Il 21enne spagnolo Carlos Rodriguez ha vinto la 14esima tappa del Tour de France 2023 da Annemasse a Morzine Les Portes du Soleil , 152 km segnati dalla durissima salita e successiva discesa del Col de Joux Plane. Alle spalle del corridore della Ineos, il danese ...I risultati e l'ordine di arrivo della quattordicesima tappa del Tour de France 2023 , la Annemasse - Morzine di 151,8 chilometri. La vittoria è andata a Carlos Rodriguez , che si è aggiudicato una frazione in cui è successo di tutto ma che non ha rimescolato ...

Il piatto forte della seconda settimana di Tour de France sta per arrivare. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) non stanno lesinando le proprie energie in questa lotta ...