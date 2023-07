Tour de France 2023 | classifiche aggiornate dopo tredicesima tappa | Vingegaard in giallo

(Di sabato 15 luglio 2023) Ledeldela, la Châtillon-Sur-Chalaronne -Grand Colombier di 137,8 chilometri, in cui il polacco della Ineos Grenadiers, Michal Kwiatkowski, ha conquistato una splendida vittoria in solitaria. Secondo posto per il belga della Lotto Dstny, Maxime Van Gils, che precede lo sloveno della UAE, Tadej Pogacar. Adesso quest’ultimo, che mantiene saldamente la maglia bianca, è a soli 9? dalla maglia gialla del danese Jonas. Per quanto riguarda la maglia verde il belga Jasper Philipsen resta il possessore, mentre la maglia a pois è sempre sulle spalle dello statunitense Nielsson Powless, anche se è insidiato da Pogacar e Kwiatkowski. Ecco le...

Un'altra giornata di grandi emozioni con una frazione per scalatori dopo il colpo di scena di venerdì, con Pogacar che con uno scatto nel finale ha distanziato la maglia gialla Vingegaard riducendo a ...Prosegue il weekend alpino delde. Kwiatkowski ha vinto la 13razione scalando il Grand Colombier, con Pogacar capace di recuperare 8 secondi alla maglia gialla e al campione in carica Jonas Vingegaard. Tappa non troppo ...Cerimonia martedì 18 luglio alle ore 18 nelle sale dell'esposizione: la due ruote con cui il campione arrivò secondo alderimarrà esposta per un paio di mesi Il "Museo della Memoria, Assisi 1943 - 1944" si arricchisce di un nuovo importante e prezioso oggetto. Per qualche mese l'esposizione allestita nei ...

LIVE Tour, 14ª tappa: maxi caduta in gruppo, si riparte. Meintjes e Pedrero costretti al ritiro La Gazzetta dello Sport

Si svolgerà oggi, sabato 15 luglio 2023, la quattordicesima tappa della 110ma edizione del Tour de France. Il programma odierno prevede una frazione molto complicata con partenza da Annemasse alle ore ...La 14ª tappa del Tour de France, da Annemasse a Morzine, è ferma per una caduta di gruppo che ha avuto serie conseguenze. Antonio Pedrero via in ambulanza ...