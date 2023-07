Tour de France 2023 | boato silenzioso

(Di sabato 15 luglio 2023) Lo spagnolo Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) ha vinto la quattordicesima tappa del 110°delungo 152 chilometri, infarciti da 4.200 metri di dislivello, da Annemasse a Morzine les Portes du Soleil. Il ventiduenne andaluso ha sfruttato al meglio a suo favore la rivalità tra i diarchi della Grande Boucle, da lui anticipati di cinque secondi sul traguardo. Alla resa dei conti, questa tappa tanto spettacolare ha provocato un mutamento minimo in classifica generale con il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) che, grazie agli abbuoni distribuiti sull’ultima salita e all’arrivo, ha guadagnato un secondo sul suo rivale, lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ora staccato di 10” in graduatoria. Al terzo posto è salito il vincitore di giornata, ora distante 4’43” dal vertice della classifica, con l’australiano Jai Hindley (Bora Hansgrohe) ...

