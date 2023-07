Tottenham | Lloris non parte per la tournée asiatica per valutare il trasferimento

(Di sabato 15 luglio 2023) Hugononcon ilper la: il portiere rimarrà a Londra peril suo futuro Ilper laestiva in Asia, ma Hugonon partirà con la squadra, ma rimarrà in Inghilterra. Gli Spurs hanno comunicato infatti che: «Hugoha ottenuto il permesso di non viaggiare per esplorare potenziali opportunità di».

18.45 - Come riportato da un comunicato ufficiale apparso sul sito del, Hugoè ufficialmente sul mercato 17.00 - La Fiorentina annuncia l'arrivo di Fabiano Parisi dall'Empoli e il ...Al netto di ribaltoni potrebbe essere quindi lo svizzero l'erede di Onana, anche se una manciata di giorni fa era finito sotto i riflettori anche Hugo, portiere delad un anno dalla ...Commenta per primo Come riportato da un comunicato ufficiale apparso sul sito del, Hugoè ufficialmente sul mercato. Il portiere francese non è infatti stato convocato per la pre - sesason degli Spurs e la dirigenza inglese ha già comunicato all'estremo difensore ...

Inter, via libera per il trasferimento: non è stato convocato CalcioMercato.it

Il Tottenham ha ufficializzato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla prossima tournée. Out Hugo Lloris: il motivo dell'assenza ...L’impressione è che – in attesa di nuovi colpi di mercato – la Fiorentina si sia messa in casa un top player nel suo ruolo. Il riferimento è a Marco Savorani, nuovo preparatore dei portieri. Il curric ...