Tottenham | il PSG prova ad inserirsi per Kane

Il bomber del piace anche al ma ilsarebbe pronto a pareggiare qualsiasi offerta dei bavaresi. ... Qualora dovesse lasciare Londra già in questa finestra di trasferimenti, invece, il...2023 - 07 - 14 13:45:24 Bayern, incontro per Kane Incontro per Kane trae Bayern. Il club ... Con le sirene estere che si fanno sempre più forti per Dusan, con ilin pole, il club ...Visto lo stallo nelle trattative trae Bayern per Kane , ilha deciso di provarci. 'Ilè disposto a eguagliare il Bayern in qualsiasi offerta per Kane. I vertici del club credono ...

Calciomercato Juventus, no al PSG: stanno per prendere Vlahovic JuveLive

Il Psg starebbe cercando di strappare in gran segreto Harry Kane al Bayern Monaco. Stando a quanto riportato da The Independet i parigini vorrebbero provare ...Dall’Inghilterra: Pochettino vuole il centravanti serbo insieme a Nkunku e Jackson. Il club francese su Dusan se salta Kane ...