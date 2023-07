Tottenham | anche il Psg ci prova per Harry Kane | rallenta trattativa con Bayern Monaco

(Di sabato 15 luglio 2023) Si affolla lache potrebbe portarea lasciare ildopo tantissimi anni da capitano degli Spurs. Nelle ultime ore infattiil Paris Saint-Germain si sarebbe inserito nella corsa all’attaccante inglese, in scadenza di contratto il 30 giugno 2024. Per questo motivo sembrare latra, che appariva avanzata dopo che il numero uno degli Spurs Daniel Levy aveva incontrato nei giorni scorsi l’amministratore delegato delper discutere del trasferimento. Il Psg avrebbe individuato inil giusto sostituto in caso di partenza di Kylian Mbappè e sarebbe pronto a pareggiare l’offerta ...

Corsi ha portato a casa circa 30 milioni dalle cessioni di due soli giocatori (ai 10 per Parisi vanno aggiunti i 20 incassati dalper Vicario) ese per ovvie ragioni non verranno ...LONDRA (INGHILTERRA) -il PSG punta con decisione Harry Kane. I campioni di Francia, da tempo interessati all'attaccante inglese, si sarebbero inseriti nella trattativa trae Bayern ...... lo chiamano così: un soprannome che si è guadagnato per le giocate in campo, manella vita. ... Con il Villarreal , prima del prestito al, ha realizzato 24 reti in 51 presenze , ...

Calciomercato: Tottenham. Stampa, su orme Kane anche il PSG Tiscali

Il club francese pronto a pareggiare l'offerta del Bayern Monaco.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Anche il PSG punta con decisione Harry Kane.Con la cessione diventata ormai ufficiale di Parisi alla Fiorentina (10 milioni + 2 di bonus), il mercato dell’Empoli entra ufficialmente nel vivo. Corsi ha portato a casa circa 30 milioni dalle cessi ...