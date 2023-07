Torino-Doig | i granata sull’esterno del Verona

(Di sabato 15 luglio 2023) Il suo è uno dei nomi più chiacchierati nell’ambiente in questa prima parte di calciomercato. Grazie alla grande stagione giocata lo scorso anno al, Joshha conquistato mezza Serie A, in particolare il. Il terzino è infatti un obiettivo di primo interesse per Cairo e la sua società. Tanto che il presidente ha dichiarato di non veder l’ora di poter chiudere pere consegnare a Juric uno dei calciatori che ha richiesto. Non fatichiamo a credere che l’allenatore del toro abbia richiesto un calciatore del genere: tantissima corsa, ottimo utilizzo di forza e fisico, bravo nella fase difensiva e anche discreto assistman. Sempre il massimo dell’impegno ogni volta che indossa la maglia. La figura perfetta per un tecnico esigente come Juric.potrebbe ...

Calciomercato: con la cessione di Schuurs i granata possono provare l'affondo pere il ritorno di Vlasic Ilsa che difficilmente Per Schuurs rimarrà in granata il prossimo anno. Secondo quanto riportato da Tuttosport però, i dirigenti sono pronti ad ottimizzare al ...2023 - 07 - 08 19:50:25 Maxime Lopez e la Lazio, contatto, esterno del Verona, si avvicina al. I granata vogliono nuovi esterni e per questo stanno trattando con il Milan Messias: ballano 2 milioni in questo caso. Sancho potrebbe tornare a 'casa',..., ecco la richiesta del Verona per la cessione di: quanto vogliono incassare i gialloblù dalla vendita del giocatore Il giovane esterno Joshresta nel mirino dele questa non è una novità. O almeno, non come quella riportata da hellas1903.it. Il club granata avrebbe già un'intesa con il giocatore, ma manca ...

Calciomercato Torino, il punto: si tratta per Doig, prestati Savini e Haveri Toro News

La Serie A si sta muovendo sul mercato, alla ricerca dei giusti rinforzi in vista della prossima stagione. Anche il Torino si sta muovendo e dopo aver ufficializzato Popa e Bellanova è pronto a ...TORINO - Cedere Schuurs incassando una pioggia di milioni da utilizzare per chiudere le operazioni preparate, ma vincolate dalla necessità di cedere. Questa è ora come ora la priorità per Vagnat i, dt ...